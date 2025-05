Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 83,82 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 83,82 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,06 EUR an. Bei 83,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 85.507 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2025 auf bis zu 84,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,12 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,68 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,133 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,38 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie gefragt: S&P erhöht Ausblick

Bernstein Research beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Underperform

Siemens Energy-Aktie auf neuem Rekordhoch - Anleger greifen weiter zu