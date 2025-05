Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 85,38 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 85,38 EUR. Bei 86,58 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 85,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 228.039 Stück.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 86,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 1,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (22,06 EUR). Abschläge von 74,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,38 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,96 Mrd. EUR – ein Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 10.08.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,39 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

