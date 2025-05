Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 86,12 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,12 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,66 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 87,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 756.970 Siemens Energy-Aktien.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 87,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,125 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,38 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,34 Prozent gesteigert.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

