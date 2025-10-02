DAX24.459 +1,4%Est505.664 +1,5%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,47 +1,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.620 +0,7%Euro1,1741 +0,1%Öl64,84 -0,9%Gold3.892 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins erwartet -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Erste Generikum-Abnehmspritze kommt auf deutschen Markt - Magazin

02.10.25 14:18 Uhr

DOW JONES--Nach Auslaufen des Patentschutzes eines Wirkstoffes soll einem Medienbericht zufolge in den kommenden Wochen die erste generische Abnehmspritze in Deutschland auf den Markt kommen. Wie der Spiegel berichtet, plant das Pharmaunternehmen Zentiva, die erste Generikum-Abnehmspritze auf den deutschen Markt zu bringen. Möglich werde das, weil für einen der ersten Wirkstoffe der Abnehmspritze, das sogenannte Liraglutid, der Patentschutz in der EU ausgelaufen ist. Die Zentiva-Abnehmspritze soll laut Spiegel Nevolat heißen. Das Magazin zitiert Zentivas General Manager für Deutschland und die Schweiz, Josip Mestrovic, mit der Aussage, dass der Preis je nach Produkt und Packungsgröße deutlich unter den aktuell auf dem Markt befindlichen Abnehmspritzen liegen werde.

Wer­bung

Bei Generika sind dem Magazin zufolge Preisnachlässe von 50 bis 70 Prozent die Regel. Weitere andere Hersteller sind laut Spiegel derzeit im Zulassungsprozess für die generische Abnehmspritze.

Liraglutid zur Gewichtsreduktion wird derzeit in Deutschland vom Erfinder Novo Nordisk unter dem Namen Saxenda feilgeboten - der Listenpreis für das Original-Mittel liege aktuell hierzulande bei etwa 291 Euro für eine Packung mit fünf Pens a 3 Milliliter. Ob der Preis noch stärker sinke, hänge laut Spiegel auch davon ab, wie Novo Nordisk reagiert. Oft passen die ursprünglichen Patentinhaber nach Schutzablauf den Preis ebenfalls nach unten an.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 08:18 ET (12:18 GMT)