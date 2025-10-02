Erste Generikum-Abnehmspritze kommt auf deutschen Markt - Magazin

DOW JONES--Nach Auslaufen des Patentschutzes eines Wirkstoffes soll einem Medienbericht zufolge in den kommenden Wochen die erste generische Abnehmspritze in Deutschland auf den Markt kommen. Wie der Spiegel berichtet, plant das Pharmaunternehmen Zentiva, die erste Generikum-Abnehmspritze auf den deutschen Markt zu bringen. Möglich werde das, weil für einen der ersten Wirkstoffe der Abnehmspritze, das sogenannte Liraglutid, der Patentschutz in der EU ausgelaufen ist. Die Zentiva-Abnehmspritze soll laut Spiegel Nevolat heißen. Das Magazin zitiert Zentivas General Manager für Deutschland und die Schweiz, Josip Mestrovic, mit der Aussage, dass der Preis je nach Produkt und Packungsgröße deutlich unter den aktuell auf dem Markt befindlichen Abnehmspritzen liegen werde.

Bei Generika sind dem Magazin zufolge Preisnachlässe von 50 bis 70 Prozent die Regel. Weitere andere Hersteller sind laut Spiegel derzeit im Zulassungsprozess für die generische Abnehmspritze.

Liraglutid zur Gewichtsreduktion wird derzeit in Deutschland vom Erfinder Novo Nordisk unter dem Namen Saxenda feilgeboten - der Listenpreis für das Original-Mittel liege aktuell hierzulande bei etwa 291 Euro für eine Packung mit fünf Pens a 3 Milliliter. Ob der Preis noch stärker sinke, hänge laut Spiegel auch davon ab, wie Novo Nordisk reagiert. Oft passen die ursprünglichen Patentinhaber nach Schutzablauf den Preis ebenfalls nach unten an.

October 02, 2025 08:18 ET (12:18 GMT)