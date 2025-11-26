DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.530 ±0,0%Euro1,1586 +0,1%Öl62,72 +0,1%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

26.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ain Pharmaciez IncShs
32,97 USD 32,97 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Ain Pharmaciez lässt sich voraussichtlich am 11.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ain Pharmaciez die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 113,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 44,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ain Pharmaciez in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 166,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 111,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 381,89 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 264,32 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 648,54 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 456,80 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ain Pharmaciez

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ain Pharmaciez

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ain Pharmaciez IncShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung