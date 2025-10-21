Erste Schätzungen: Atmos Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Atmos Energy gibt voraussichtlich am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,968 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 657,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 718,0 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,38 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,83 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,86 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net