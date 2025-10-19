DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Erste Schätzungen: BRC A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

19.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BRC Inc Registered Shs -A-
1,19 EUR 0,00 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen

BRC A wird voraussichtlich am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite soll BRC A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 101,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BRC A 98,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,073 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 399,1 Millionen USD, gegenüber 391,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

