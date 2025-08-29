DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.781 -0,9%Euro1,1706 +0,1%Öl67,18 -1,4%Gold3.473 +0,7%
Erste Schätzungen: Ferguson Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

01.09.25 06:21 Uhr
Ferguson Enterprises wird voraussichtlich am 16.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,02 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ferguson Enterprises in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 8,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,39 USD, gegenüber 8,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 30,67 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29,64 Milliarden USD generiert worden waren.

