Erste Schätzungen: Franklin Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

23.10.25 06:21 Uhr
Franklin Resources lässt sich voraussichtlich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Franklin Resources die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,577 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,72 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 23,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,850 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 8,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Franklin Resources Inc.

DatumRatingAnalyst
08.09.2017Franklin Resources UnderweightBarclays Capital
24.02.2017Franklin Resources HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Franklin Resources SellDeutsche Bank AG
10.11.2016Franklin Resources NeutralUBS AG
02.06.2016Franklin Resources SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2015Franklin Resources BuyDeutsche Bank AG
04.05.2012Franklin Resources overweightBarclays Capital
12.03.2012Franklin Resources overweightBarclays Capital
10.02.2012Franklin Resources overweightBarclays Capital
12.01.2012Franklin Resources overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.02.2017Franklin Resources HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Franklin Resources NeutralUBS AG
28.04.2016Franklin Resources NeutralUBS AG
08.01.2016Franklin Resources HoldDeutsche Bank AG
23.10.2015Franklin Resources Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.09.2017Franklin Resources UnderweightBarclays Capital
10.11.2016Franklin Resources SellDeutsche Bank AG
02.06.2016Franklin Resources SellUBS AG
09.03.2016Franklin Resources UnderweightBarclays Capital

