Erste Schätzungen: Franklin Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Franklin Resources lässt sich voraussichtlich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Franklin Resources die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,577 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,72 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 23,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,850 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 8,54 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Franklin Resources Inc.
Analysen zu Franklin Resources Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2017
|Franklin Resources Underweight
|Barclays Capital
|24.02.2017
|Franklin Resources Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Franklin Resources Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Franklin Resources Neutral
|UBS AG
|02.06.2016
|Franklin Resources Sell
|UBS AG
|09.09.2015
|Franklin Resources Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.2012
|Franklin Resources overweight
|Barclays Capital
|12.03.2012
|Franklin Resources overweight
|Barclays Capital
|10.02.2012
|Franklin Resources overweight
|Barclays Capital
|12.01.2012
|Franklin Resources overweight
|Barclays Capital
|24.02.2017
|Franklin Resources Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Franklin Resources Neutral
|UBS AG
|28.04.2016
|Franklin Resources Neutral
|UBS AG
|08.01.2016
|Franklin Resources Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2015
|Franklin Resources Equal Weight
|Barclays Capital
|08.09.2017
|Franklin Resources Underweight
|Barclays Capital
|10.11.2016
|Franklin Resources Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.2016
|Franklin Resources Sell
|UBS AG
|09.03.2016
|Franklin Resources Underweight
|Barclays Capital
