Erste Schätzungen: Fujitsu General präsentiert Quartalsergebnisse

Fujitsu General präsentiert in der voraussichtlich am 26.04.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2021 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 60,26 JPY je Aktie gegenüber 26,70 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 16,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 94,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 81,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 128,92 JPY, gegenüber 55,11 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 277,18 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 262,12 Milliarden JPY generiert worden waren.

