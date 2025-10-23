DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.675 +1,0%Euro1,1596 -0,2%Öl64,51 +0,3%Gold4.087 -0,2%
Erste Schätzungen: Hamamatsu Photonics KK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

23.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hamamatsu Photonics KK
11,65 USD 0,78 USD 7,13%
Charts|News|Analysen

Hamamatsu Photonics KK wird voraussichtlich am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 30,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Hamamatsu Photonics KK im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 57,15 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,99 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,01 JPY, gegenüber 81,19 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 212,44 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 203,96 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

