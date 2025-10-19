Erste Schätzungen: Hologic gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Hologic stellt voraussichtlich am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hologic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,03 Milliarden USD – ein Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hologic 987,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,24 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,09 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Hologic und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hologic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hologic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Hologic IncShs
Analysen zu Hologic IncShs
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2019
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|02.05.2019
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|31.01.2019
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|09.10.2018
|Hologic Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2019
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|02.05.2019
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|31.01.2019
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|01.08.2018
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|03.05.2018
|Hologic Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2018
|Hologic Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Hologic Hold
|Canaccord Adams
|03.08.2017
|Hologic Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.04.2016
|Hologic Hold
|Needham & Company, LLC
|07.01.2016
|Hologic Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2015
|Hologic Underweight
|Barclays Capital
|07.01.2015
|Hologic Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hologic IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen