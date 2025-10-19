Erste Schätzungen: Hologic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hologic stellt voraussichtlich am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hologic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,03 Milliarden USD – ein Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hologic 987,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,24 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,09 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net