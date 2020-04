Erste Schätzungen: Hundsun Technologies A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hundsun Technologies A präsentiert in der voraussichtlich am 25.04.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,211 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,239 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hundsun Technologies A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,82 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,18 CNY je Aktie, gegenüber 0,800 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,01 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net