Erste Schätzungen: J FRONT RETAILING präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

J FRONT RETAILING präsentiert voraussichtlich am 11.10.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2022 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 10,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei J FRONT RETAILING noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 96,63 Milliarden JPY – ein Plus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem J FRONT RETAILING 83,24 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 60,13 JPY, gegenüber 16,50 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 366,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 331,48 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

