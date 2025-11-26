DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.530 ±0,0%Euro1,1586 +0,1%Öl62,72 +0,1%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Erste Schätzungen: Oxford Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

26.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oxford Industries Inc.
30,40 EUR 1,80 EUR 6,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Oxford Industries veröffentlicht voraussichtlich am 10.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,961 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oxford Industries in dem im Oktober abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 304,4 Millionen USD im Vergleich zu 308,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Oxford Industries und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oxford Industries

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oxford Industries

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Oxford Industries Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oxford Industries Inc.

DatumRatingAnalyst
10.06.2019Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
18.04.2019Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
13.12.2018Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
02.11.2018Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
13.06.2018Oxford Industries BuyB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst
10.06.2019Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
18.04.2019Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
13.12.2018Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
02.11.2018Oxford Industries Market PerformTelsey Advisory Group
13.06.2018Oxford Industries BuyB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2017Oxford Industries HoldNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oxford Industries Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen