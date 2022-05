Erste Schätzungen: Per Aarsleff A-S (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Per Aarsleff A-S (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,70 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Per Aarsleff A-S (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,30 DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,74 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 27,82 DKK, während im vorherigen Jahr noch 23,39 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,14 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,69 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.net