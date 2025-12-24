Erste Schätzungen: RPM International legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
RPM International äußert sich voraussichtlich am 08.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD – ein Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RPM International 1,85 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,79 Milliarden USD, gegenüber 7,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: RPM International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf RPM International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RPM International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent