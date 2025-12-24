Erste Schätzungen: RPM International legt Quartalsergebnis vor

RPM International äußert sich voraussichtlich am 08.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD – ein Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RPM International 1,85 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,79 Milliarden USD, gegenüber 7,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net