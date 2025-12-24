DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.859 -0,3%Euro1,1794 ±-0,0%Öl62,47 ±0,0%Gold4.493 +0,2%
Erste Schätzungen: SYNNEX präsentiert Quartalsergebnisse

24.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SYNNEX Corp.
129,00 EUR -1,00 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SYNNEX präsentiert voraussichtlich am 08.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,73 USD je Aktie gegenüber 2,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,95 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,09 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,95 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 62,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 58,45 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

