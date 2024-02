Erste Schätzungen: The Beachbody Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel

The Beachbody Company äußert sich voraussichtlich am 11.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -3,460 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,87 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -7,500 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 112,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 23,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Beachbody Company einen Umsatz von 148,2 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -17,247 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -31,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 520,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 692,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net