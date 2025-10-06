DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.732 +0,3%Euro1,1724 ±-0,0%Öl65,52 +1,8%Gold3.935 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten Mercedes-Benz-Aktie: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
OPEC+ erhöht Öl-Fördermenge OPEC+ erhöht Öl-Fördermenge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

06.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,76 EUR -0,24 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wallenstam Registered B wird voraussichtlich am 21.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,557 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wallenstam Registered B ein EPS von -0,410 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Wallenstam Registered B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 775,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wallenstam Registered B 771,0 Millionen SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,95 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,18 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,11 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,16 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wallenstam Registered B

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wallenstam Registered B

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Wallenstam AB Registered Shs -B-

DatumMeistgelesen
Wer­bung