Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wallenstam Registered B wird voraussichtlich am 21.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,557 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wallenstam Registered B ein EPS von -0,410 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Wallenstam Registered B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 775,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wallenstam Registered B 771,0 Millionen SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,95 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,18 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,11 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,16 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net