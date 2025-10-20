Ausblick: Wallenstam Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wallenstam Registered B wird sich am 21.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,530 SEK gegenüber -0,410 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 771,3 Millionen SEK gegenüber 771,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,18 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,10 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,16 Milliarden SEK in den Büchern standen.

