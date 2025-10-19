Erste Schätzungen: Xperi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xperi gibt voraussichtlich am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,349 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Xperi soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 403,6 Millionen USD im Vergleich zu 376,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

