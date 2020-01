Experten sehen bei Oracle-Aktie Potenzial

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Heute im Fokus

DAX tief im Minus -- Wall Street verlustreich -- Commerzbank übernimmt comdirect -- Lufthansa-Aktie im Sinkflug -- US-Militär tötet iranischen General -- GRENKE, Fraport im Fokus

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt im Dezember. Next bietet Hoffnungsschimmer im Einzelhandel. Ryanair stellt sich auf spätere Lieferung von Boeing 737 MAX ein. Gemischte Bilanz der deutschen Top-Konzerne - EY prognostiziert auch für 2020 Gegenwind. Gold auf höchstem Stand seit vier Monaten. Ölpreise ziehen kräftig an.