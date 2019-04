GE kommt besser als befürchtet durchs Quartal - Kurs steigt deutlich

Dank einer guten Entwicklung in der Luftfahrt, in der Öl - und Gassparte sowie im Bereich Healthcare zog der Gewinn kräftig an. Unverändert schwach zeigte sich zum Jahresauftakt aber das Sorgenkind mit dem Kraftwerksgeschäft. "Unsere Quartalsergebnisse waren besser als wir erwartet hatten. Das liegt aber auch im Wesentlichen an der Terminierung bestimmter Bilanzpositionen, die sich im Verkauf des Jahres wieder ausgleichen werden", sagte GE -CEO H. Lawrence Culp. Der Manager betonte, deswegen rechne der Konzern 2019 mit einer Geschäftsentwicklung, die im Einklang der früher genannten Prognose liege.

GE bilanzierte unter dem Strich wieder schwarze Zahlen und meldete ein Nettoergebnis von 3,55 Milliarden US-Dollar oder 41 Cent je Aktie. Im Vorjahresquartal lag der Verlust bei 1,18 Milliarden Dollar oder 14 Cent je Anteilsschein. Ohne Einmaleffekte sank zwar das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 14 Cent von vorher 15 Cent, übertraf allerdings die Analystenerwartung von 9 Cent. Der Konzernumsatz sank um 2 Prozent auf 27,29 Milliarden Dollar. Hier hatten die Beobachter einen stärkeren Rückgang auf 26,93 Milliarden Dollar auf der Rechnung.

Bei den Sparten ging es im Kraftwerksgeschäft zum Jahresauftakt weiter abwärts. Hier gab der Umsatz um 22 Prozent auf 5,66 Milliarden Dollar nach und die Aufträge knickten um 14 Prozent binnen Jahresfrist ein. Auch hier waren die Analysten pessimistischer eingestellt, sie schätzten den Umsatz aus der Sparte nur auf 5,33 Milliarden Dollar. Im Luftfahrtgeschäft legte der Umsatz um 12 Prozent auf 7,95 Milliarden Dollar zu und in der Öl und Gassparte verbesserten sich die Erlöse um 4 Prozent auf 5,62 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen bestätigte die Prognose für 2019. Für dieses Jahr stellt GE ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 50 bis 60 Cent in Aussicht. 2018 lag der Gewinn je Aktie bei 65 Cent. GE befindet sich derzeit im Umbau. Insbesondere muss das Unternehmen seinen riesigen Schuldenberg abbauen. Culp bekräftigte, dass 2019 ein "Reset"-Jahr werde. Neben dem Schuldenabbau stehe die Sanierung des Kraftwerkbereichs im Vordergrund.

Im US-Handel gewann der GE-Aktienkurs zuletzt 4,62 Prozent auf 10,18 Dollar.

