ADTRAN-Aktie spring nachbörslich an: ADTRAN schneidet in Q3 überraschend gut ab

Der Umsatz (US GAAP) liege vorläufigen Berechnungen zufolge bei 340,7 Millionen US-Dollar, teilte das Unternehmen am Montagnachmittag (Ortszeit) ohne weitere Erläuterungen in Huntsville mit. Die firmeneigene Prognose hatte bei 320 bis 340 Millionen Dollar gelegen. Der Konsens der Analysten lag den Angaben zufolge bei 330,4 Millionen Dollar.

Die Bruttomarge (non-GAAP) habe bei 38,1 Prozent gelegen, hieß es weiter. ADTRAN selbst hatte hier 35,5-38,5 Prozent angepeilt. Experten waren von 37,4 Prozent ausgegangen. Allerdings lagen bei dem im MDAX notierten Unternehmen auch die Betriebskosten (non-GAAP) mit 109,0 Millionen Dollar oberhalb der Unternehmensprognose (103-108) und der Analystenerwartung (106,4). Bei den Betriebserträgen (non-GAAP) rechnet ADTRAN mit 20,9 Millionen Dollar. Experten hatten hier 17,2 Millionen erwartet.

Anleger bewerteten die Neuigkeiten insgesamt deutlich positiv. Die ADTRAN-Aktie legt in New York im nachbörslichen Handel zeitweise um 7,40 Prozent auf 20,75 US-Dollar zu.

HUNTSVILLE (dpa-AFX)

