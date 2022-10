ADTRAN-Aktie verteuert sich: ADTRAN schneidet in Q3 überraschend gut ab

Zudem profitierte das Unternehmen von der Übernahme des deutschen Wettbewerbers Adva. "Der Umsatz und das bereinigte Betriebsergebnis dürfte über den Markterwartungen liegen", sagte ADTRAN -Chef Tom Stanton laut Mitteilung vom Montagabend auf Basis vorläufiger Zahlen. Die ADTRAN-Aktie legt in New York im nachbörslichen Handel zeitweise um 7,40 Prozent auf 20,75 US-Dollar zu. Im XETRA-Handel geht es für das Papier am Dienstag in einem festen MDAX zunächst zeitweise um 1,28 Prozent auf 19,75 Euro hoch.

Der Umsatz in den Monaten Juli bis September lag ersten Berechnungen nach bei 340,7 Millionen US-Dollar (345,9 Mio Euro). ADTRAN selbst hatte eine Spanne von 320 bis 340 Millionen Dollar im Blick, während Analysten mit gut 330 Millionen gerechnet hatten.

Die bereinigte Bruttomarge lag mit 38,1 Prozent eher am oberen Ende der Spanne, die der Vorstand selbst in Aussicht gestellt hatte. Dabei waren die Manager von 35,5 bis 38,5 Prozent ausgegangen, während Branchenexperten im Schnitt 37,4 Prozent erwartet hatten. Die endgültigen Ergebnisse für das dritte Quartal will ADTRAN am 8. November vorlegen.

ADTRAN ist im MDAX gelistet, nachdem Ende Juli die Übernahme des deutschen Konkurrenten Adva (Optical) abgeschlossen wurde. Die Münchner waren zuvor im SDAX notiert.

