Elon Musk entschuldigt sich bei Thailand-Taucher

"Meine Worte habe ich im Ärger gesprochen, nachdem Mr. Unsworth einige Unwahrheiten über mich gesagt hat und vorgeschlagen hat, dass ich einen sexuellen Akt mit dem Mini-U-Boot vollführen sollte", schreibt Musk als Antwort auf einen Tweet, in dem ein Nutzer einen Artikel teilt, der das Verhalten des Tech-Unternehmers entschuldigt.

Das U-Boot habe er aus einem Akt der Menschenliebe gebaut und auf Basis von Angaben des Chefs des Taucherteams, erklärt Musk weiter. "Trotzdem rechtfertigen seine Handlungen gegen mich nicht meine Handlungen gegen ihn und deshalb entschuldige ich mich bei Mr. Unsworth und bei den Unternehmen, die ich als Chef repräsentiere. Der Fehler liegt bei mir und bei mir allein."

