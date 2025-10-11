DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.914 -0,5%Euro1,1604 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

Estland lobt sicherheitspolitische Entschlossenheit Deutschlands

11.10.25 07:24 Uhr

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Außenminister Margus Tsahkna hat die sicherheitspolitische Entschlossenheit der Bundesregierung gelobt. "Wir sehen, dass die neue deutsche Regierung die Dynamik in Europa wirklich verändert hat", sagte Tsahkna der Deutschen Presse-Agentur in Tallinn. Lange habe es für zu viele Länder die Möglichkeit gegeben, sich hinter dem Rücken Deutschlands verstecken zu können. Doch für diese gebe es angesichts der Erhöhung der deutschen Militärausgaben und Investitionen in Verteidigung nun keine Ausrede mehr.

Wer­bung

Lobend äußerte sich Tsahkna auch zu Bundeskanzler Friedrich Merz, der eine klare Führungsrolle übernommen habe, und zur deutschen Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine. Die Hilfspakete, Investitionen und politische Rhetorik seien "sehr stark". Die neue deutsche Regierung mache ihre Sache wirklich gut, sagte der Chefdiplomat des an Russland grenzenden EU- und Nato-Landes.

Tsahkna begrüßt Merz-Plan für russisches Vermögen

Positiv registriert hat Tsahkna auch die deutschen Bemühungen bei der Mobilisierung der in der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte. "Estland treibt dies bereits seit über drei Jahren voran, und jetzt bewegen wir uns", sagte er über die von Merz zuletzt vorgebrachte Initiative. "Ich sehe, dass sich der politische Wille ändert."

Merz hatte vorgeschlagen, das Vermögen der russischen Zentralbank für Kredite in Höhe von 140 Milliarden Euro zu nutzen, um die Ukraine aufzurüsten. Gegen die Pläne gibt es massive Bedenken vor allem in Belgien, wo der größte Teil des Gelds lagert.

Wer­bung

Estland hatte im Mai 2024 als erstes europäisches Land offiziell ein Gesetz erlassen, dass die Verwendung von eingefrorenem russischen Vermögen für Reparationszahlungen an die Ukraine ermöglicht./awe/DP/zb