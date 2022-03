Walmart-Aktie gibt leicht nach: 50.000 neue Mitarbeiter sollen in den USA eingestellt werden

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.719,00 EUR

Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, in den USA im laufenden Geschäftsquartal - also bis Ende April - mehr als 50.000 Beschäftigte einstellen zu wollen. Darunter sind auch etliche Tech-Jobs, mit denen Walmart den Wandel vom klassischen Einzelhandel zum E-Commerce beschleunigen und Amazon Konkurrenz machen will. Walmart ist mit rund 1,6 Millionen Mitarbeitern bereits der größte private Arbeitgeber in den USA. Weltweit hat der Konzern rund 2,3 Millionen Beschäftigte.

Die Walmart-Aktie gibt im NYSE-Handel zeitweise 0,16 Prozent auf 145,58 US-Dollar ab.

BENTONVILLE (dpa-AFX)

