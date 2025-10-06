eToro Aktie News: eToro am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 41,18 USD.

Um 15:48 Uhr wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,18 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die eToro-Aktie bis auf 41,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 41,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.216 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.06.2026 veröffentlicht. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

