eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag im Minus

eToro im Fokus

Die Aktie von eToro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 40,23 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 40,23 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 40,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.075 eToro-Aktien.

Am 12.08.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren