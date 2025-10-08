eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag im Minus

DAX24.594 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.950 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,16 +0,7%Gold4.043 +1,5%
08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von eToro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 40,23 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 40,23 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 40,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.075 eToro-Aktien.

Am 12.08.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

