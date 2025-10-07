eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 42,44 USD nach oben.
Im NASDAQ-Handel gewannen die eToro-Papiere um 15:47 Uhr 3,0 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die eToro-Aktie bei 42,60 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.004 eToro-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 16.06.2026 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,21 USD je eToro-Aktie.
