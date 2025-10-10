eToro Aktie News: eToro schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von eToro gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 39,95 USD nach oben.

Das Papier von eToro legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 39,95 USD. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,31 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.752 eToro-Aktien umgesetzt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

