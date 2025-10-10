eToro Aktie News: eToro schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Die Aktie von eToro gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 39,95 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von eToro legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 39,95 USD. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,31 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.752 eToro-Aktien umgesetzt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?
eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag
MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu eToro
Analysen zu eToro
Keine Analysen gefunden.