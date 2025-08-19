DAX24.288 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.851 -0,2%Nas21.148 -0,1%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,20 +0,2%Gold3.339 -0,2%
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit KursVerlusten

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 44,31 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 44,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 43,50 USD. Bei 43,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 16.135 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.06.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der eToro-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 15.06.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,18 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

