eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 44,31 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 44,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 43,50 USD. Bei 43,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 16.135 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.06.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der eToro-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 15.06.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,18 USD im Jahr 2025 aus.

