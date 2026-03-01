DAX23.269 -1,4%Est505.626 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 +3,0%Nas22.388 -1,6%Bitcoin59.071 +3,1%Euro1,1562 +0,2%Öl102,7 +10,1%Gold5.106 ±0,0%
EU fliegt 356 Europäer aus Oman nach Rumänien

09.03.26 13:30 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat 356 Europäer mit zwei gecharterten Flugzeugen aus Oman zurückgeholt. Die im Nahen Osten gestrandeten Bürger seien auf Wunsch der rumänischen Behörden von Oman nach Rumänien geflogen worden und am Morgen angekommen, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Die Europäische Union habe außerdem bislang 42 Flüge unterstützt, mit denen mehr als 4.100 Europäerinnen und Europäer sicher zurückgebracht worden seien - unter anderem nach Belgien, in die Niederlande und nach Österreich. Insgesamt haben den Angaben nach bislang 23 Mitgliedstaaten die Unterstützung der EU angefordert, Deutschland ist nicht darunter. In den nächsten Tagen gebe es deshalb weitere Flüge./wea/DP/stw