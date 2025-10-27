EU: Gespräche mit China über Seltene Erden

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission wird in dieser Woche in Brüssel mit Vertretern Chinas über Handelsbeschränkungen für Seltene Erden zu sprechen. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass chinesische Vertreter am Donnerstag in die De-facto-Hauptstadt der EU reisen würden, wobei am Montag eine Videokonferenz stattfinden solle, um die Grundlage für die Gespräche zu schaffen.

Chinas Handelsministerium hatte Anfang dieses Monats für diese Mineralien neue Exportbeschränkungen erlassen. Unter anderem müssen Lieferanten eine Genehmigung für den Export einiger Produkte mit bestimmten Seltenerdmaterialien einholen, wobei auch chinesische Waren, die mit bestimmten Technologien hergestellt werden, den neuen Kontrollen unterliegen.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Samstag, die EU werde an einem neuen Plan arbeiten, um alternative Lieferungen von Seltenen Erden zu sichern und die Arbeit an Mineralienabkommen mit anderen Ländern wie der Ukraine zu beschleunigen, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

October 27, 2025