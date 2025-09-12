DAX23.689 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,06 +1,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.777 +0,4%Euro1,1680 -0,2%Öl66,81 -1,2%Gold3.635 -0,2%
EU überweist weitere Milliarden-Finanzhilfe an die Ukraine

11.09.25 14:23 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat der Ukraine weitere Finanzhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro ausgezahlt. Das Geld ist ein Darlehen, das mit Zinserträgen aus der Verwahrung von eingefrorenem Staatsvermögen Russlands in der EU zurückgezahlt wird.

Mit der Auszahlung bekräftige die EU ihre Rolle als größter Geber für die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges, teilte die EU-Kommission mit. Die Gesamtunterstützung belaufe sich auf mehr als 170 Milliarden Euro.

Die Unterstützung ist Teil einer Initiative der G7-Gruppe der großen demokratischen Industrienationen, die bis 2027 insgesamt neue Hilfszahlungen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro vorsieht. Die EU stellt davon 18,1 Milliarden Euro zur Verfügung, mit der neuen Auszahlung flossen seit Jahresanfang den Angaben nach bislang zehn Milliarden Euro. Zur Rückzahlung aller Darlehen sollen die Erlöse aus eingefrorenem russischem Staatsvermögen verwendet werden./rdz/DP/jha