EUREX/Bund-Future gibt leicht nach

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.13 Uhr 4 Ticks auf 128,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,72 Prozent und das -tief bei 128,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.634 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 8 Ticks auf 110,48 Prozent ein - der Bobl-Future 1 Tick auf 116,78 Prozent.

February 12, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)