EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
20.10.25 06:00 Uhr
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 8 Ticks niedriger bei 129,88 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,93, das -tief bei 129,86 Prozent. Umgesetzt wurden 6.983 Kontrakte.
