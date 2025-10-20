DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin94.496 +1,4%Euro1,1671 +0,1%Öl61,09 -0,4%Gold4.267 +0,4%
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

20.10.25 06:00 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 8 Ticks niedriger bei 129,88 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,93, das -tief bei 129,86 Prozent. Umgesetzt wurden 6.983 Kontrakte.

