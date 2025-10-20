EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 8 Ticks niedriger bei 129,88 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,93, das -tief bei 129,86 Prozent. Umgesetzt wurden 6.983 Kontrakte.

October 20, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)