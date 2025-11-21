DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,02 -9,1%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.710 -3,3%Euro1,1543 +0,1%Öl62,42 -1,2%Gold4.034 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
Globus Medical verkündet über 115.000 robotische Eingriffe mit Excelsius-Plattform – 3. Quartal sorgt für neue Rekorde! Globus Medical verkündet über 115.000 robotische Eingriffe mit Excelsius-Plattform – 3. Quartal sorgt für neue Rekorde!
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas fester

21.11.25 08:33 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.21 Uhr 11 Ticks höher bei 128,67 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,69, das -tief bei 128,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.382 Kontrakte.

Wer­bung

Die Helaba-Analysten verweisen darauf, dass der Bund-Future nach den US-Arbeitsmarktdaten ein neues Impulstief bei 128,37 markiert hat. Die nächsten Haltemarken sieht das Haus bei 128,24, 127,88 und bei 127,61. Widerstände werden in einer breiten Zone um 129,00 ausgemacht, in der die gleitenden Durchschnitte sowie die jüngsten Tageshochs liegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)