EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf einen Tick höher bei 128,87 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,01, das -tief bei 128,85 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.496 Kontrakte. "Die nächsten Hürden sind bei 129,13 und am markanten Hoch von Anfang September bei 130,22 zu finden", so die Helaba. Haltemarken unterhalb der 21-Tagelinie gebe es bei 127,89/87 und am Kontrakttief bei 127,61.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 02:36 ET (06:36 GMT)