EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert

16.01.26 08:27 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag 2 Ticks niedriger bei 128,34 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,41, das -tief bei 128,29 Prozent. Umgesetzt wurden 10.222 Kontrakte. Ein Widerstand wird bei 128,54 ausgemacht, eine Unterstützung bei 127,71. Impulse könnten am Nachmittag von Daten zur US-Industrieproduktion ausgehen, wie es am Markt heißt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)