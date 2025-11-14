EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future handelt am Freitagvormittag knapp behauptet und setzt damit die deutlichere Abwärtsbwegung vom Vortag verlangsamt fort. Der Dezember-Kontrakt verliert um 8.38 Uhr 9 Ticks Punkte auf 128,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,87 Prozent und das Tagestief bei 128,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 65 000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,89 Prozent. Der Datenkalender sei nahezu leergefegt, allenfalls eine steigende Risikoaversion dürfte im Tagesverlauf für Käufe sorgen können, heißt es.

Wer­bung Wer­bung

Nach dem Ende des Shutdowns in den USA sei unklar, ob, wann und in welcher Qualität Konjunkturdatenn nachgereicht würden, so die Helaba, die US-Verbraucherpreise für Oktober fielen aus. Insgesamt stufen die Marktstrategen der Helaba das Inflationsniveau mit Werten um drei Prozent als deutlich zu hoch ein. Zusammen mit einem Arbeitsmarkt, der sich im Oktober womöglich nicht weiter abgeschwächt habe, könne eine weitere Zinssenkung im Dezember angezweifelt werden. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechne noch damit, eine Zinssenkung werde aktuell noch zu etwa 55 Prozent eingepreist.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 02:43 ET (07:43 GMT)