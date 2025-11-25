DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

25.11.25 08:03 Uhr

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.01 Uhr 3 Ticks auf 128,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,93 Prozent und das Tagestief bei 128,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.239 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,86 Prozent. Der Bobl-Futures zeigt sich unverändert bei 118 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 02:04 ET (07:04 GMT)