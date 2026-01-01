DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.833 +0,9%Euro1,1665 ±-0,0%Öl64,31 ±0,0%Gold4.585 -0,3%
EUREX/Bund-Future tendiert weiter seitwärts

13.01.26 08:12 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future setzt auch am Dienstag im Verlauf seine Konsolidierung fort. Der März-Kontrakt fällt um 6 Ticks auf 128,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,16 Prozent und das Tagestief bei 128,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9132 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 116,37 Prozent. Die Marktstrategen der Helaba stufen das aktuelle Marktgeschehen als "impulslos" ein. Einen solchen könnten die US-Inflationsdaten am Nachmittag liefern. Im Hinblick auf die Dezember-Werte werde nicht mit einer Entspannung an der Preisfront gerechnet. Die Inflationsraten (Gesamt- und Kernpreise) würden weiterhin auf erhöhtem Niveau von 2,7 Prozent erwartet.

Dies sei deutlich mehr als das Fed-Ziel vorgebe und insofern dürfte es die Mehrheitsmeinung im FOMC bestätigen, dass bei möglichen Zinssenkungen mit Vorsicht vorzugehen sei, zumal die Arbeitslosenquote zuletzt wieder gesunken sei und mit 4,4 % auf einem niedrigen Niveau liege. Entlastung für die Verbraucher habe es vor allem ab Mitte Dezember durch einen saisonal eher ungewöhnlichen, weiteren Preisrutsch an den Tankstellen gegeben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 02:13 ET (07:13 GMT)