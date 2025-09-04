EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.09 Uhr um 16,0 Punkte auf 23.854,0. In den Handel gegangen war er mit 23.854,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.869,0 und das Tagestief bei 23.840,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 158 Kontrakte.

September 05, 2025 00:10 ET (04:10 GMT)