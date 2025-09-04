DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -1,6%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.562 +0,6%Euro1,1669 +0,2%Öl66,86 ±-0,0%Gold3.558 +0,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen fest - S&P 500 mit Rekord -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ford-Aktie: Erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau Ford-Aktie: Erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet

05.09.25 06:10 Uhr

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.09 Uhr um 16,0 Punkte auf 23.854,0. In den Handel gegangen war er mit 23.854,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.869,0 und das Tagestief bei 23.840,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 158 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 00:10 ET (04:10 GMT)