EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.04 Uhr 22,0 Punkte auf 23.757,0. In den Handel gegangen war er mit 23.753,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.775,0 und das Tagestief bei 23.713,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 386 Kontrakte.

September 16, 2025 00:05 ET (04:05 GMT)