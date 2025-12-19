DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 +1,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin74.269 +1,9%Euro1,1723 ±-0,0%Öl59,64 -0,1%Gold4.328 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet

19.12.25 05:53 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.52 Uhr 5,0 Punkte auf 24.142. In den Handel gegangen war er mit 24.131 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.145 und das Tagestief bei 24.125 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 47 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 23:53 ET (04:53 GMT)