EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 114,0 Punkte auf 23.508,0. In den Handel gegangen war er mit 23.435,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.513,0 und das Tagestief bei 23.397,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 484 Kontrakte.

September 17, 2025 23:58 ET (03:58 GMT)