Ausblick: Park City Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park City Group stellt am 29.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 20,66 Prozent auf 6,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu 0,290 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 23,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net