Ausblick: Park City Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Park City Group stellt am 29.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 20,66 Prozent auf 6,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu 0,290 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 23,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,5 Millionen USD.
|06.02.2015
|Park City Group Buy
|Brean Capital
